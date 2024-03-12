Недостроенный ледовый каток в Севастополе выставлен на торги

В Севастополе объявлен аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества: Новое современное спортивное сооружение с искусственным льдом (объект незавершенного строительства) в Загородной балке.

Начальная цена за кв.м: 14 883,93 рублей. За весь объект стоимость указана 49,7 млн рублей.

Прием предложений начнется с 11 апреля. Принимать их будут до сентября.

Напомним, недостроенный ледовый каток в Загородной балке правительство Севастополя списало еще в феврале 2019 года. До этого власти заявляли, что каток не отвечает требованиям безопасности и достроить его невозможно. Его планировали демонтировать и начать на его месте строительство новой арены.

Ольга Сурикова