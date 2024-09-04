Наталия Самойленко: В Севастополе не должно быть забытых дворов!

Кандидат в депутаты Совета Нахимовского муниципального округа третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 Наталия Самойленко встретилась с жителями дома №44 по улице Жидилова. Севастопольцы рассказали о проблемах, которые не решаются уже несколько лет

В частности, людей возмущает неудовлетворительная работа управляющей компании. «Подвалы не убираются, во дворе бегают крысы, у двух подъездов провалился асфальт, хотя ремонт внутридворового проезда был проведён всего год назад, – перечисляет проблемы Наталия Самойленко. – Также жители пожаловались на то, что после ремонта исчез один из выездов со двора. По словам подрядчиков, это было предусмотрено проектом, но люди убеждены, что это создаёт большие неудобства и угрозу безопасности: в случае пожара машинам скорой помощи или пожарной охраны будет крайне сложно проехать во двор».

Ещё одна проблема – отсутствие нормальных подходов к дому. Из-за специфики рельефа людям приходится спускаться вниз по разрушенной лестнице, которая находится в аварийном состоянии. «Поручней практически не осталось, ступеньки разрушены, – рассказывает Наталия Самойленко. – Пройти по ней без риска для жизни и здоровья просто невозможно. Этот путь часто используют мамы с колясками, пожилые люди, да и всем остальным жителям ходить по разрушенным ступенькам крайне неудобно».

Также жители обратились к Наталии Самойленко с просьбой помочь в организации детского досуга в микрорайоне.

«В доме есть подвальное помещение, которое раньше занимал спортивный клуб, – пояснила Наталия Самойленко. – Сегодня оно пустует. Жители предлагают открыть там бесплатный детский кружок или секцию».

Наталия Самойленко взяла на контроль все озвученные на встрече проблемы.

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