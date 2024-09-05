Наталия Самойленко на дебатах: «Севастополю необходим Дом ветеранов и реабилитационный центр!»

Кандидат в депутаты Совета Нахимовского муниципального округа третьего созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 от ЛДПР Наталия Самойленко приняла участие в телевизионных дебатах, посвященных вопросам патриотического воспитания молодежи и социальной защите ветеранов

«Тема сегодняшнего эфира крайне созвучна нашей предвыборной программой, с которой мы идём на выборы, – отметила Наталия Самойленко. – Наша программа посвящена семье, семейным ценностям, традиционным ценностям, а патриотизм, любовь к Родине, уважение к ветеранам всегда были частью традиционных ценностей русского человека».

Наталия Самойленко рассказала, что ЛДПР в Севастополе с первых дней её создания уделяла большое внимание работе с ветеранскими организациями и вопросам патриотического воспитания. «На базе нашего отделения проходят регулярные встречи с ветеранами, – отметила она. – В мае текущего года Севастополь посетил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, и первая его встреча прошла именно с представителями ветеранских организаций города». В ходе беседы были затронуты самые болезненные проблемы севастопольских ветеранов.

Одной из них является отсутствие в Севастополе достойного Дома ветеранов. Здание на улице Ленина, 43, которое сегодня выделено для нужд ветеранских организаций, не соответствует современным требованиям и находится в аварийном состоянии. Оно не в состоянии вместить представителей всех 28 ветеранских организаций города, в которых состоят десятки тысяч человек.

«Это настоящий позор для патриотической столицы России! – возмутилась Наталия Самойленко. – Фракция ЛДПР в новом созыве Законодательного Собрания города обязательно добьётся строительства нового современного здания для Дома ветеранов».

Наталия Самойленко рассказала, что ЛДПР предлагает выделить земельный участок под строительство такого объекта и привлечь частные инвестиции.

Второй проблемой, волнующей севастопольских ветеранов, является отсутствие в городе специализированного реабилитационного центра именно для них.

«На сегодняшний день у ветеранов практически нет возможности получать качественную медицинскую помощь и проходить реабилитацию, – подчеркнула кандидат. – Военный госпиталь перегружен ранеными бойцами СВО».

Наталия Самойленко заверила, что фракция ЛДПР также будет добиваться строительства в Севастополе реабилитационного центра для ветеранов. «Мы считаем необходимым широко использовать механизмы государственно-частного партнёрства и привлекать к реализации таких важных для города проектов частные инвестиции», – сказала она.

Особое внимание в своём выступлении Наталия Самойленко уделила системе патриотического воспитания в школах и детских садах. «Конечно, сегодня проводится много мероприятий патриотической направленности, – отметила она, – но мы считаем, что можно делать намного больше. Нужно, чтобы наши дети не просто заучивали исторические даты и события, но и понимали их значение, гордились своей Родиной и были готовы защищать её в случае необходимости».

Для этого кандидат от ЛДПР предлагает активнее привлекать к процессу патриотического воспитания ветеранов – людей, которые на своём примере показали образцы мужества, отваги и верности Родине.

«Важно сделать патриотическое воспитание интересным и доступным для детей. Нужно проводить тематические экскурсии, устраивать патриотические квесты, – отметила Наталия Самойленко. – У Севастополя в этом плане колоссальный потенциал! В нашем городе столько исторических памятников и музеев!».

В рамках темы патриотического воспитания кандидат также отметила важность формирования у детей и молодёжи нравственных ориентиров и традиционных ценностей.

«Мы видим, что сегодня происходит на Западе. Они полностью отказались от своей истории и культуры, предали ценности христианства и семьи. Россия сегодня является последним оплотом традиционных ценностей, на которых зиждется наша цивилизация. Это идеалы добра, милосердия, справедливости, ценность семьи и многое другое», – сказала Наталия Самойленко.

Политическая реклама. Erid: 2VfnxwuJVvg

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города