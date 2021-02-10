Нахимовский муниципалитет в Севастополе разделят на два района

Инициатива была еще с украинских времен

В Севастополе на Северной стороне появится своя муниципальная администрация. Теперь Нахимовский район будет разделен на два. Такое решение было принято районными депутатами, передает программа «Вести. Севастополь».

Как рассказал глава Нахимовского муниципального округа Михаил Лазарев предложения разделить Нахимовский район на два – Корабельный и Северный – еще при украинских временах. Слишком большой район и разные проблемы, жителям Северной стороны далеко и долго добираться до районной администрации.

Поэтому к этому вопросу вернулись в начале нынешнего года. На Северной стороне появится своя муниципальная администрация и депутатский корпус.

Выборы планируется провести осенью в единый день голосования.

«Просто инициатива граждан была настолько, что мы на уровне правительства, муниципалов начали это все прорабатывать, насколько это будет эффективно. Пришли к заключению, что надо раздваивать муниципалитет. Наша Корабельная сторона остается название муниципальный округ Нахимовский, а там, скорее всего, будет муниципальный округ Северный», – отметил Лазарев.

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Теперь слово за депутатами Законодательного собрания. Затем начнется процесс передачи полномочий новой администрации на Северной стороне.

Фото: vesti92.ru

Ольга Сурикова