Максим Мишин «оптимизировал» мусорные контейнеры, а людей назвал «свиньями»

В своем аккаунте в социальной сети Facebook глава Ленинского района Максим Мишин пожаловался на жителей нескольких домов на проспекте Генерала Острякова, которые принципиально, по его мнению, складируют мусор на месте убранных по его инициативе двух контейнеров.

«Вот честно, даже не хочется убирать… а придется. Почему некоторые «люди» считают, что выбросить мусор можно сразу за дверью своей квартиры, офиса, бара… Есть обозначенные места сбора мусора. Они имеют свойства меняться. Ведь вы же в последующем дышите всем этим, а что будете делать, когда будет +30 и выше? Жаловаться на всех в соцсетях?» – возмутился Мишин.

Интересно, что в своем видео глава района предлагает жителям близлежащих домов выкидывать свой мусор не в специальные контейнеры, которые, по его словам, стояли наполовину пустые, а в, так называемую, «лодку», которая предназначена для выбрасывания крупногабаритного мусора, а не обычных коммунальных отходов.

В этом же видео Мишин назвал севастопольцев «свиньями, которые гадят там, где живут».

Оптимизация затронула не только жителей проспекта Генерала Острякова. Так, в социальных сетях жители улиц Сеченова и Ленинградской жалуются на растущую свалку возле их контейнерной площадки, которая завалена мусором из-за отсутствия тех самых «лодок».

Скриншот: Instagram аккаунт ЧП Севастополь

Однако по данному адресу еще 20 мая Ленинская администрация направила письмо региональному оператору БГС с просьбой убрать эти самые три лодки, что и привело к образованию зловонной свалки.

Напомним, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания раскритиковал работу коммунальных служб и поручил «в ручном режиме» привести город в порядок к концу этой недели.

Андрей Вознесенский

Фото: Андрей Вознесенский