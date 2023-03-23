Кредит – это выгодно

Кредитные программы год от года становятся доступнее. Сегодня жителям Севастополя доступны максимально доступные кредиты от крупного системного значимого банка ПСБ.

Процентная ставка снижается по мере погашения кредита

В ПСБ ставки по потребительским кредитам начинаются от 4,5% годовых*. И даже их можно снизить до символических 1,5% годовых. Рассказываем, как.

Если вовремя вносить ежемесячные платежи и оформить страховую защиту, первоначальная ставка на протяжении трех лет будет снижаться на 1% ежегодно. Таким образом, после первого года пользования кредитом она составит 3,5%, после второго – 2,5%, а по итогам третьего достигнет 1,5%. И весь оставшийся период уже не изменится, оставаясь на этом минимальном уровне.

Если же заемщику нужно сделать паузу в выплате кредита, в ПСБ предусмотрены кредитные каникулы на два месяца. Подтверждать причину для их получения не потребуется, оформить отсрочку можно как в офисе, так и через интернет-банк.

Кто может получить кредит по ставке 4,5%

Выгодные условия доступны широкому кругу клиентов ПСБ: держателям зарплатных карт, госслужащим, бюджетникам, сотрудникам оборонно-промышленного комплекса, военнослужащим.

Более того, ПСБ предлагает рефинансировать кредит по выгодной ставке для клиентов, уже оформивших его в других банках.

Деньги с доставкой на дом

Кредит наличными можно получить на любые цели – некоторые используют это предложение даже для того, чтобы купить квартиру, не ввязываясь в ипотеку! При этом залог и поручители не требуются.

При одобрении займа деньги по выбору клиента привезут на дом или зачислят на счет – это еще одна удобная опция от ПСБ.

Как получить потребительский кредит

Достаточно оставить заявку в интернет-банке или мобильном приложении. Если удобнее действовать традиционно – через офис, специалисты банка помогут оформить кредит в отделениях ПСБ. Для этого необходимо предоставить лишь паспорт гражданина РФ и справку о доходах.

Подробнее о потребительских кредитах ПСБ – на сайте банка и в севастопольских офисах по следующим адресам: проспект Нахимова, 1, улица Большая Морская, 33, проспект Октябрьской Революции, 24.

*Ставка 4,5 % годовых в рублях доступна при оформлении потребительского кредита с финансовой защитой (14,5% годовых в рублях — без подключения финансовой защиты) и при сумме кредита от 100 000 (программы «Кредит для работников предприятий ОПК и военнослужащих», «Для владельцев з/п карт», «Для госслужащих») до 5 000 000 рублей. При соблюдении условий договора возможно максимальное снижение первоначальной ставки на 3 процентных пункта (4,5% — 3п.п. = 1,5%). Условия доступны по программе кредитования IT-специалистов, а также по программе рефинансирования кредитов, полученных в других банках. Срок кредитования – от 1 года до 7 лет. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

Подробную информацию о потребительском кредите, об условиях снижения ставок, о тарифах, погашении кредита и требованиях к заемщикам можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте www.psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Фото: Анастасия Ильина