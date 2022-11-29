Как севастопольцам сохранить и приумножить накопления

Куда вложить сбережения, чтобы они не только не обесценились, но и принесли доход – вопрос всегда актуальный. Финансовые эксперты считают, что в период турбулентности одним из доступных, удобных и надежных способов сохранить деньги и защитить их от инфляции является банковский депозит.

Как открыть вклад

Открыть вклад может любой гражданин России, достигший возраста 14 лет. Нужно подписать договор с банком в печатном или электронном виде. При визите в офис для этого понадобится только паспорт. А если вы действующий клиент ПСБ и открываете вклад дистанционно, это можно сделать в онлайн-банке или приложении, перечислив сумму с вашего основного расчетного счета. Весь документооборот будет электронным.

Если вы приняли решение открыть вклад, необходимо определиться, какой из линейки сберегательных продуктов для вас наиболее оптимален. Выбор зависит от того, на какой срок вы хотите положить деньги, под какой процент и какие опции вам необходимы – например, возможность снимать средства и пополнять депозит. Рассмотрим подробнее вклады ПСБ.

Возможности для всех

Вы продали недвижимость или автомобиль и раздумываете над тем, куда вложить средства, оказавшиеся у вас на руках? Наиболее оптимальный вариант для вас – вклад «Сильная ставка»*. По условиям этой программы вы сможете получить максимальную процентную ставку – до 8,2% годовых. Объем вклада – от 100 тысяч до 20 млн рублей. Средства можно вложить на срок от полугода до трех лет. Это непополняемый депозит, без расходных операций, поэтому, чтобы получить предусмотренные условиями проценты, лучше дождаться завершения срока без движения средств на счету.

Если вы уже являетесь клиентом ПСБ и хотели бы ежемесячно откладывать на депозит часть зарплаты или пенсии, то самым удобным вариантом станет вклад «Моя копилка»**. Его основное преимущество – возможность пополнения с любой периодичностью на произвольную сумму. Срок действия вклада от 6 месяцев до 2 лет, сумма – от 100 тыс. рублей, а ставка – до 7,38%.

Вы владелец зарплатной либо пенсионной карты ПСБ? Для вас предусмотрено повышение ставки по вкладу «Мой доход»***. Ее максимальный размер может составлять до 7,95% годовых.

Если же вы копите на новый автомобиль, ремонт квартиры или путешествие мечты и уже собрали определенную сумму, но пока ее недостаточно, рекомендуем воспользоваться программой «Курс на выгоду»****. Она позволит защитить сбережения от инфляции и накопить на цель быстрее. Главное преимущество вклада – кратковременный срок при высокой процентной ставке. Можно положить средства либо на 3, либо на 6 месяцев. В первом случае процентная ставка составит 7,5%, во втором – 7,9%. Минимальная сумма вклада всего 30 тыс. рублей.

«Конец года – традиционно период роста востребованности банковских вкладов. Во многом это связано с получением премий и новогодних бонусов, которые в том числе размещают в финансовых организациях под проценты. Найти выгодное предложение среди сберегательных продуктов – задача решаемая. ПСБ постоянно улучшает условия по вкладам и накопительным счетам, помогая клиентам выстроить работающие стратегии накопления и управления своими средствами», – рассказывает управляющий Севастопольским филиалом банка ПСБ Арсен Тананян.

*Вклад «Сильная ставка» можно открыть на 181, 397, 731 и 1098 дней. Минимальная сумма вклада от 100 000 руб. Вклад доступен к открытию по повышенной ставке на новые денежные средства и по базовой ставке на действующие. Сумма по повышенной ставке рассчитывается как разница между совокупной (общей) суммой денежных средств, находившихся на текущих счетах клиента (в том числе накопительных и к которым выпущены банковские карты), депозитных счетах, открытых в Банке в момент открытия вклада с учетом денежных средств, используемых для внесения на банковский вклад «Сильная ставка» и совокупной (общей) суммы максимального остатка денежных средств на указанных счетах клиента на начало операционного дня, находившегося на таких счетах в течение 3 (трех) месяцев, предшествующих дате открытия вклада (за исключением 7 календарных дней до даты открытия вклада). Базовая ставка начисляется на разницу между суммой открываемого вклада и суммой, на которую начисляется повышенная ставка. Полные условия на сайте psbank.ru , по телефону 8 800 333 78 90 или в офисах банка. Не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

** Вклад «Моя копилка» можно открыть на 181, 397, 547, 731 дней. Вклад пополняемый, прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока действия вклада; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции не предусмотрены; увеличение процентной ставки при достижении вкладом размера, для которого установлена иная процентная ставка при аналогичном сроке размещения вклада; Надбавки предоставляются при открытии вклада посредством Интернет-банка PSB-Retail всем клиентам, не открывавших ни один из предлагаемых Банком вкладов посредством Интернет-банка PSB-Retail или Мобильного приложения PSB-Mobile за последние 2 года. Если сумма вклада превысит Максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и Максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки в соответствующей валюте, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада, Пониженная процентная ставка, начисляемая на сумму, превышающую Максимальную сумму вклада, применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения. При определении Максимальной суммы вклада сумма капитализированных процентов не учитывается. Полные условия на сайте psbank.ru , по телефону 8 800 333 78 90 или в офисах банка. Не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

***Вклад «Мой доход» можно открыть на 122, 181, 397, 547, 731, 1098 дней. Вклад пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение первых 30 календарных дней срока размещения вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена. Максимальная процентная ставка до 7, 95% применяется с учетом надбавки 0,15% при открытии вклада от 100 000 рублей на срок 1098 дней посредством Интернет-банка PSB-Retail или Мобильного приложения PSB-Mobile. Надбавка предоставляется или всем клиентам, не открывавшим ни один из предлагаемых Банком вкладов посредством Интернет-банка PSB-Retail или Мобильного приложения PSB-Mobile за последние 2 года. Надбавки для пенсионеров 0,10% предоставляются при размещении вклада клиентам-физическим лицам, достигшим возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет на дату открытия вклада. 0,10 % годовых составляет надбавка для зарплатных клиентов. При предоставлении клиенту одновременно несколько надбавок – предоставляется надбавка, максимально увеличивающая ставку по вкладу. Полные условия на сайте psbank.ru , по телефону 8 800 333 78 90 или в офисах банка. Не является публичной офертой. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

****Вклад «Курс на выгоду» можно открыть на 91 и 181 день. Вклад непополняемый; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3-х раз. Проценты выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения Договора.