ИТ-центр ПСБ в Севастополе трудоустроил на лето 60 школьников

В ИТ-центре ПСБ в Севастополе завершились летние учебно-трудовые смены Губернаторских школьных трудовых отрядов. В этом году банк принял на летнюю работу 60 ребят в двух потоках по темам: «Жизненный цикл разработки программного обеспечения» и «Старт работы в роли бизнес-аналитика». Авторские программы для летней работы специалисты ИТ ПСБ разработали специально под этот проект, адаптировав материал для старшего школьного возраста.

Помимо теоретической базы и практических заданий, каждый поток сопровождался курсами по развитию «гибких» навыков и коммуникационных способностей, а также знакомством с различными ИТ-специальностями: системный аналитик, бэкенд, фронтенд, IOS-разработчик, DevOps.

«Сегодня ИТ – одна из самых востребованных сфер, которая определяет облик современного мира. Мы познакомили старшеклассников с теми возможностями, которые высокие технологии открывают для творчества, командной работы и решения нестандартных задач. ПСБ совместно с Губернаторскими школьными трудовыми отрядами Севастополя запустил проект, помогающий ребятам сделать первые шаги в перспективной и нужной профессии, без которой сложно представить будущее. Для нас это возможность выявить талантливых и увлеченных ребят, а для самих подростков – получить полезный опыт, новые навыки и заработать деньги на свои расходы», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

«Благодаря инициативе Губернатора города Севастополя и поддержке развития Губернаторских школьных трудовых отрядов у наших ребят есть возможность получить неоценимый практический опыт, научиться ответственности, дисциплине и умению работать в команде. Для многих ребят первый трудовой опыт становится отправной точкой профессионального пути: школьники заранее примеряют на себя актуальные профессии, понимают, с чем им предстоит работать и делают правильный выбор при поступлении в вуз», — отметила Марина Слонченко, начальник Управления по делам молодежи города Севастополя.

Летние ИТ-смены завершились торжественным выпускным в технопарке «ИТКрым». Организаторы подготовили для ребят памятные подарки, игровые мастер-классы, и спортивные квесты. За анонсами новых мероприятий можно следить в социальных сетях ИТ ПСБ, Управления по делам молодежи города Севастополя и Губернаторских школьных трудовых отрядов.

