ИТ-центр ПСБ в Севастополе принял на летнюю работу 30 школьников 

В ИТ-центре ПСБ в Севастополе стартовал первый поток летней работы участников Губернаторских школьных трудовых отрядов. В течение месяца 30 ребят будут обучать созданию программного обеспечения и тестированию каждого этапа его жизненного цикла.

На открытии первой смены подростки познакомились с наставниками, побывали на экскурсии в ИТ-центре ПСБ и поучаствовали в игре на выстраивание деловых коммуникаций. Вместе с трудовым договором, который банк заключил с каждым школьником, ученики получили приветственные наборы брендированной сувенирной продукции.

«В прошлом году, когда ПСБ впервые реализовал этот проект, мы получили большое количество положительных откликов как от самих ребят, так и от их родителей. Совместно с правительством Севастополя было принято решение сделать трудовую практику в ИТ-центре ПСБ ежегодной. Более того, этим летом мы проведем не одну, а две смены, и по итогу трудоустроим 60 человек. Ребята получат не только возможность заработать свои первые деньги, но и приобретут стартовый опыт для начала карьеры в сфере цифровых технологий», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

В этом году ИТ-смена посвящена жизненному циклу разработки программного обеспечения. Авторский курс «От идеи в прод» специально для севастопольских школьников разработали специалисты Цифровой лаборатории ПСБ. Образовательная часть включает изучение основ бизнес- и системного анализа, бэкенд-, фронтэнд-, IOS-разработки, составление задач для автоматизации процессов. После теории ребятам предстоит практическая работа в составе реальной команды ИТ-специалистов ПСБ. На этом этапе школьники будут тестировать программное обеспечение, готовить и защищать собственный проект.

«Начиная с юного возраста, важно понимать, как устроена современная банковская экосистема, какие знания и навыки необходимы для успеха в этой сфере. ПСБ предоставляет школьникам уникальную возможность погрузиться в эту среду, а опытные студенты-кураторы из числа студотрядовцев, сопровождающие их на протяжении всего трудового пути, помогут адаптироваться, получить ответы на вопросы и сделать осознанный выбор будущей профессии, связанной с банковским сектором», – отметил Денис Кондратьев, директор Молодежного центра г. Севастополя.

Помимо погружения в мир ИТ-технологий школьников также ждет серия мастер-классов, направленных на развитие гибких навыков и командной работы. Первый поток завершится 9 июля, а уже на следующий день, 10 июля, начнет работать вторая смена.

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