Дорогу к школе №9 в Севастополе благодаря ЛДПР обустроили тротуаром и пешеходным переходом

Родителям с детьми теперь будет комфортно идти к школе №9 на Северной стороне Севастополя. Благодаря содействию ЛДПР завершились работы по обустройству тротуаром и пешеходными переходами

«Я лично посетил данный объект и убедился, что работы по оборудованию улично-дорожной сети от улицы Челюскинцев к улице Инженерная, 45 выполнены в полном объеме. Теперь дети и их сопровождающие не будут делить проезжую часть с транспортными средствами, что существенно снизит вероятность дорожно-транспортных происшествий и не будет нести угрозу их жизни и здоровью», — прокомментировал координатор первичного отделения ЛДПР «Радиогорка» Алексей Плотников.

Еще в феврале этого года после ремонта дороги выяснилось, что а про пешеходную дорожку то забыли. Получается, для водителей создали должные условия, а для пешеходов. А ведь дорожка ведет к школе, а значит людей по ней ходит немало.

Благодаря коллективному обращению жителей Северной стороны, работе координатора вопрос удалось решить.

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