Банк поможет: подготовиться к учебному году в Севастополе стало проще

Считаные дни остаются до начала нового учебного года. Подготовкой к нему заняты севастопольские родители, ученики и студенты. Дело это хлопотное, да и затратное. «Севкор» решил промониторить, сколько обойдется в этом году собрать ребенка в школу.

«Сентябрьский список» знаком всем: форма, канцтовары, рюкзаки, сезонная одежда и обувь. А еще какой же современный школьник или студент без компьютера и смартфона.

Опрошенные «Севкором» родители школьников признались, что собрать одного ребенка в школу в среднем обойдется от 20 до 50 тысяч рублей, а если добавить к этому покупку компьютера или ноутбука, то сумма возрастет до 100 тысяч рублей.

Самый бюджетный вариант костюма для мальчика в Севастополе обойдется от 4 тысяч рублей, а платье для девочки от 3 тысяч рублей. Базовый набор канцелярии также стартует от 3 тысяч рублей, а стоимость рюкзака в среднем составит 5-9 тысяч рублей.

А еще к 1 сентября придется купить несколько пар школьной обуви, кроссовки и спортивный костюм. И конечно, какая же торжественная линейка без красивого букета педагогу.

Хорошо, если родители предусмотрительно подумали о подготовке к 1 сентября заранее и отложили нужную сумму, а если, как часто это бывает, поистратились за отпуск (хорошо отдохнуть тоже хочется)? Тогда на помощь придет работающий с недавних пор в Севастополе Промсвязьбанк (ПСБ).

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Фото: https://slavasev.ru/