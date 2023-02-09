Арсен Тананян: ПСБ заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с риелторами

Севастополь, 9 февраля 2023 года. – Управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян принял участие в конференции «День риелтора 2023». В рамках мероприятия он поздравил участников рынка недвижимости с их профессиональным праздником, а также оценил перспективы сотрудничества банка с риелторами и преимущества такого взаимодействия для жителей Крымского полуострова.

«В нашем тандеме каждый участник выполняет свою функцию: ПСБ подбирает наиболее подходящий ипотечный продукт каждому клиенту, а риелтор находит для него недвижимость, которая соответствует всем запросам, и сопровождает проведение сделки. Таким образом, покупка жилья для граждан значительно упрощается», – пояснил Арсен Тананян.

Также управляющий Севастопольским филиалом ПСБ выразил уверенность, что совместные профессиональные мероприятия, подобные проходящей конференции, способствуют укреплению эффективного взаимовыгодного сотрудничества финансистов и риелторов благодаря формированию единого информационного пространства. Для более тщательной организации работы с клиентами важен двусторонний обмен данными о состоянии рынка, потребностях покупателя и актуальных банковских продуктах. Такого же мнения придерживается и президент «Ассоциации риэлторов «Недвижимость Севастополя» Григорий Апресов.

«Информация о всех текущих ипотечных предложениях – это один из инструментов риелтора. Обладая им, можно более эффективно работать с клиентом, ведь помимо подбора жилья, профессиональные участники рынка недвижимости оказывают консультативную помощь. Нам важно организовать наиболее выгодную сделку для граждан, и в этой части сотрудничество ассоциации с ПСБ дает явное преимущество. Напомню, что для общих клиентов банка и риелторов действует скидка к базовой процентной ставке по ипотеке», – сообщил Григорий Апресов.

В ходе мероприятия управляющий Севастопольским филиалом ПСБ вручил благодарности представителям агентств недвижимости, входящих в Ассоциацию риелторов, за начало активного сотрудничества.