Арсен Тананян: Доступная ипотека – один из драйверов роста экономики Севастополя

Управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян выступил на конференции, посвященной развитию сегмента жилой недвижимости на Крымском полуострове. В рамках мероприятия он рассказал о роли ипотечных продуктов в развитии региона.

«Рынок недвижимости – это одна из наиболее финансово- и ресурсоемких сфер. Так как обычно спрос рождает предложение, то увеличение оборота жилья оказывает позитивный эффект на экономику, а также позволяет застройщикам активнее разрабатывать и реализовывать новые масштабные проекты. В этом направлении роль доступной ипотеки сложно переоценить. Понимая это, ПСБ предлагает севастопольцам широкую линейку выгодных продуктов, которые дают возможность гражданам улучшить свои жилищные условия уже сегодня», – выразил мнение Арсен Тананян.

Также он сообщил, что от месяца к месяцу ПСБ наблюдает устойчивый рост числа выданных на Крымском полуострове ипотечных кредитов. Так, в декабре 2022 года объем предоставленных клиентам ПСБ жилищных займов в Крыму и Севастополе увеличился более чем в 2 раза по сравнению с ноябрем.

«Один из наиболее популярных продуктов ПСБ – «Семейная ипотека». Выгодные условия и низкая процентная ставка доступны для граждан, у которых с 1 января 2018 года произошло пополнение в семье, либо есть несовершеннолетний ребенок с особенностями развития. А с начала этого года перечень был расширен, теперь и те семьи, в которых воспитываются двое детей возрастом до 18 лет, могут приобрести новое жилье в рамках «Семейной ипотеки», – уточнил Арсен Тананян.

Он напомнил, что еще одним важным шагом к повышению доступности жилой недвижимости и развитию рынка региона стало подписание соглашения о сотрудничестве между ПСБ с Ассоциацией риелторов Севастополя. В рамках этого взаимодействия для общих клиентов банка и профессиональной организации предусмотрены дисконты к базовым процентным ставкам по ипотеке.

Пресс-служба ПАО «Промсвязьбанк»

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