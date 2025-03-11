Активы инвестиционного подразделения группы ПСБ достигнут 1,3 трлн рублей к 2028 году

Инвестиционное подразделение группы ПСБ – «ПСБ Благосостояние» – представило новую стратегию развития до 2028 года. В ближайшие четыре года «ПСБ Благосостояние» планирует увеличить совокупный объем активов под управлением брокера и управляющей компании в два раза – до 1,3 трлн руб., база активных клиентов также вырастет двукратно и превысит 600 тыс. человек.

Цели предыдущего периода 2020-2024 гг. достигнуты с перевыполнением ключевых прогнозных показателей: совокупный объем активов под управлением инвестиционного направления группы ПСБ увеличился в десять раз и превысил 640 млрд руб., количество клиентов увеличилось в семь раз — до 307 тыс. человек. В том числе, активы под управлением УК ПСБ за 2020-2024 гг. увеличились почти в 14 раз – до 400 млрд руб., число клиентов выросло в девять раз, до 116 тыс.человек. Объем активов под управлением брокера вырос за период в шесть раз – более чем до 240 млрд руб., число клиентов увеличилось более чем четырехкратно и превысило 190 тыс. человек.

Стратегия развития «ПСБ Благосостояния» на 2025-2028 гг. предусматривает масштабирование бизнеса за счет формирования центра универсальной инвестиционной экспертизы в экосистеме банка ПСБ; расширение продуктовой линейки «ПСБ Благосостояние», которая комплексно закроет инвестиционные потребности клиентов группы ПСБ; рост привлечения во всех клиентских сегментах, включая физлиц, клиентов Private banking, корпоративный бизнес и институциональных инвесторов; увеличение доли прямых продаж и диверсификацию каналов привлечения как в контуре группы ПСБ, так и на открытом рынке; цифровизацию сервисов, в том числе функциональное и продуктовое развитие личных кабинетов в мобильном приложении и веб-версии.

«Рост фондового рынка и числа активных инвесторов на бирже, участие государства в софинансировании продуктов долгосрочных инвестиций граждан, позитивная динамика рынка коллективных инвестиций – все эти факторы формируют новые возможности для финансовых игроков и задают новые ориентиры для команды «ПСБ Благосостояние», — сказал Алексей Жоголев, старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ. – Ландшафт инвестпродуктов активно меняется, и наш подход, нацеленный на предоставление клиентам комплексного инвестиционного предложения в рамках развития модели универсального банка, доказал свою эффективность. Мы будем масштабировать эту бизнес-модель, наращивая число клиентов и долю рынка. «ПСБ Благосостояние» продолжит развивать принцип «одного окна» для клиентов группы ПСБ через реализацию единой сервисной модели, при которой различные инвестиционные решения предлагаются клиентам в рамках портфельного подхода».

По словам генерального директора УК ПСБ Владимира Сердюкова, стратегия учитывает сценарий начала цикла смягчения денежно – кредитной политики, что приведет к притоку новых средств на фондовый рынок. «Инвесторы будут искать альтернативные варианты размещения для получения большей доходности средствам из депозитов и фондов денежного рынка, — сказал Владимир Сердюков. — Мы готовы к такому развитию событий — стратегия предусматривает гибкую адаптацию под различные тренды на рынке. Неизменным остается одно — процесс инвестирования должен быть простым и понятным для клиентов. Профессионализм нашей команды, работа по созданию оптимального конструктора инвестиционных инструментов и масштабирование операционных процессов под рост бизнеса – все это позволит нам достичь поставленных целей».

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